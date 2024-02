Toutes les dispositions d’organisation ont été prises par la wilaya de Tindouf pour abriter la 12eme édition de la manifestation économique internationale "El-Mouggar-2024" prévue du 22 au 27 février courant dans la wilaya, à l’initiative de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), a-t-on appris samedi de la direction locale du commerce et de la promotion des exportations (DCPE). Coïncidant cette année avec le lancement des projets prometteurs de développement dans la région, à savoir le mégaprojet industriel d’exploitation du gisement de Gara-Djebilet et la ligne ferroviaire, cette manifestation devra connaître une forte participation des entreprises économiques nationales et étrangères et des promoteurs économiques et commerciaux algériens aux côtés de leurs homologues africains, a indiqué le DCPE, Karim Kadi. Cette rencontre économique devra être mise à profit par les participants pour promouvoir les produits algériens exportables, tisser de nouvelles relations commerciales et conclure des conventions de partenariats et d’investissement entre les participants, algériens et africains. Organisée en coordination avec les services de la wilaya de Tindouf, cette manifestation, retenue au titre de la stratégie de l’Etat tendant à booster les efforts de développement économique et la diversification des revenus du pays, constitue un espace idoine pour consolider la position économique du pays en Afrique, dont les pays du Sahel, à la faveur de la commercialisation des produits algériens sur le marché africain. La manifestation permettra de hisser la wilaya de Tindouf au rang de pôle économique et commercial par excellence et d’impulser la dynamique commerciale dans la région, a conclu le DCEP.