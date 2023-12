Un nouveau spectacle théâtral sur la vie et la résistance du roi numide Jugurtha sera présentée en avant-première le 6 janvier prochain au Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO), a-t-on appris lundi des organisateurs.

Le texte de la nouvelle pièce d'une heure et 20 minutes produite par l'association Thighri Umezgun (L'appel du théâtre), écrit par Mohamed Ameziane Bourbia, d'après plusieurs ouvrages, et mis en scène par Lyes Arab, raconte la vie et la résistance du roi numide qui fut un redoutable et farouche ennemi de la puissance d'alors, Rome.

"Ce nouveau spectacle ambitionne de mettre davantage en lumière et rendre accessible à un large public la résistance de ce roi qui a tenu tête à la conquête romaine de l'Afrique du Nord", a souligné le président de l'association productrice, Hocine Nedjimi, dans une déclaration à l'APS.

Petit fils du roi numide Massinissa, Jugurtha, qui avait établi sa capitale à Cirta, actuelle Constantine, voulait restaurer l'unité du royaume de son grand père, après avoir tué ses cousins, se rebella conte Rome, en livrant une guerre durant près de sept (7) années (111-105).

Il fut trahi par son beau-père, Bocchus, qui le livra aux Romains en échange de la promesse de lui donner une partie les territoires ouest de la Numidie, laquelle a été incorporée dans le Royaume de Maurétanie.