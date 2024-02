La première édition du concours national de la robotique et de l’intelligence artificielle a été lancée, mercredi à la faculté des sciences et de la technologie de l’université "Abou Bakr Belkaïd" de Tlemcen. Cette manifestation, organisée par le club scientifique de la faculté des sciences et de la technologie, jusqu’au 10 février en cours, connait la participation de huit clubs d’étudiants spécialisés dans l’intelligence artificielle, en provenance des universités de Annaba, Constantine, Boumerdes, Mascara et Tlemcen, a indiqué la chargée des relations de ce club, Amrane Hanane. Le concours comprend une exposition des différents projets d’étudiants sur la robotique et à l’intelligence artificielle dans les domaines de l’électronique et la mécanique, appelés également "projets mécatronique", selon la même source. Les travaux des participants seront présentés à un jury composé d’enseignants et de chercheurs spécialisés pour déterminer les différents critères qui ont été suivis dans la matérialisation de ces projets, depuis l’idée, qui doit être personn elle, aux voies et méthodes utilisées pour la mettre en œuvre, sachant que les trois meilleurs projets seront primés. Cette initiative vise à encourager les étudiants à innover dans le domaine de la robotique et l’intelligence artificielle et leur développement, en plus d’encourager les talents, a-t-on souligné.