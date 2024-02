Les services de police de la Sûreté de daïra de Mansourah (Tlemcen) ont saisi, dernièrement, 13.766 comprimés de psychotropes et arrêté 8 individus, a indiqué, dimanche, un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya. L’opération est intervenue suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles des individus activaient dans le trafic de psychotropes au milieu urbain de la commune de Mansourah, selon la même source, ajoutant que la surveillance des mouvements d’un membre de ce réseau s’est soldée par son arrestation et l’identification des autres membres, qui activaient au sein du même réseau, dont deux femmes. La perquisition des domiciles des individus arrêtés a permis la saisie de la quantité de psychotropes indiquée, ainsi que quatre véhicules, des armes blanches et plus de 360.000 dinars provenant des revenus du trafic, selon le communiqué. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des suspects, qui ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, selon la même source.