Une production de plus de cinq (5) millions de quintaux de tomate de plein champ (tomate d’arrière-saison), est attendue dans la wilaya d’El-Oued, au titre de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris mercredi du directeur de la Chambre locale d’agriculture. Cette récolte prévisionnelle sera réalisée sur une superficie globale estimée à 6.000 hectares (ha), en hausse de 25 % par rapport à celle cultivée l’an dernier, grâce aux bons résultats obtenus dans cette filière au cours des dernières saisons, a affirmé, Djelloul Othmani. Il a fait savoir aussi que la plantation de la tomate de plein champ, s’effectue entre août et septembre, une période caractérisée par des changements climatiques dans la région, ce qui exige, a-t-il poursuivi, une vigilance accrue de la part des agriculteurs pour protéger leur récolte. La production de la tomate de plein champ, est considérée comme la principale culture maraîchère dans la majorité des communes à vocation agricole de la wilaya, à l’instar de Hassi-Khalifa, Debila, Magrane, Trifaoui et Reguiba, a ajouté M. Othmani. La wilaya d’El-Oued s e classe en tête des wilayas productrices de ce produit agricole de large consommation, récolté souvent durant les mois de décembre, janvier et février. Occupant une superficie de 105.500 ha, la surface agricole exploitée dans la wilaya enregistre chaque année une extension de 1 à 5%, a indiqué la même source.