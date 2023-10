Une production de plus d’un (1) million de quintaux (qx) de dattes de différentes variétés, est attendue dans la wilaya de Touggourt, au titre de l’actuelle saison agricole (2023-2024), a-t-on appris mercredi de la direction locale des services agricoles (DSA). Cette production prévisionnelle, concerne une récolte de 700.000 qx de dattes de variété Deglet-Nour, 230.000 qx de variété Ghars et 100.000 qx de Degla-Beida, qui sera réalisée lors de la campagne de cueillette entamée il y a quelques jours, a détaillé le directeur du secteur, Mohamed Amine Houhou. La DSA prévoit une bonne récolte de dettes en qualité comme en quantité, grâce aux efforts consentis pour protéger la richesse phœnicicole en application d’un programme portant sur le suivi phytosanitaire et le traitement proactif contre les maladies et parasites du palmier dattier, a estimé le même responsable signalant que pas moins de 300.000 palmiers ont été traités cette année contre le Boufaroua et le Myelois. Le secteur de l’agriculture s’engage à promouvoir la richesse phœnicicole à Touggourt notamment à travers l’élargissement des surfaces dédiées à cette filière stratégique et l’accompagnement des producteurs en tenant compte leurs préoccupations ayant trait à la commercialisation et le stockage de la récolte dans des conditions appropriées, a-t-il souligné. Considérée comme l’une des premières wilayas productrices de dattes, Touggourt dispose d’un patrimoine phœnicicole de plus de 1,6 million de palmiers dattiers, selon les données de la DSA.