Un total de 145 établissements hôteliers entreront en exploitation à l’échelle nationale, au cours de l’année 2025, a indiqué, mercredi à Oran, Ghoulamallah Boukabous, Directeur de l’investissement touristique au ministère du Tourisme et de l’Artisanat. "L’année 2025 verra ainsi l’entrée en service de 145 hôtels à travers le pays, sur plus de 930 projets hôteliers en cours de réalisation ou dont les travaux sont achevés", a déclaré M. Boukabous à la presse en marge de l’ouverture de la 15? édition du Salon international du tourisme, des voyages, du transport, des équipements, ainsi que des services de l’hôtellerie et de la restauration. La capacité d’accueil globale de ces établissements est estimée à plus de 91.000 lits, permettant la création de 35.000 emplois permanents, a précisé le responsable, présent à l’inauguration de cet événement économique placé sous le patronage de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, et sous la supervision du wali d’Oran, Samir Chibani. Concernant la ville d’Oran, 14 établissements hôteliers entreront en exploitation, cette année, dont 10 seront prêts avant la saison estivale, selon les précisions de M. Boukabous. La wilaya d’Oran compte actuellement 112 projets hôteliers en cours de réalisation ou achevés, avec une capacité d’accueil de 8.000 lits. Le parc hôtelier de la wilaya comprend 212 établissements, offrant une capacité totale de plus de 22.000 lits, a rappelé le Directeur de l’investissement touristique. Il a souligné que ce Salon international représente une opportunité de rencontre pour tous les acteurs et professionnels des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et du transport, afin de nouer des partenariats et promouvoir leurs produits touristiques. Organisé par l’agence de communication et d’événementiel Estra d’Oran, ce Salon accueille plus de 230 exposants venus d’Algérie ainsi que de neuf pays étrangers, dont la Tunisie, l’Egypte, la Turquie, la Jordanie et l’Ouganda.