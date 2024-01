Le juge d'instruction près le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger), a ordonné la mise en détention provisoire de dix (10) individus accusés de trafic de drogue et de blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle organisée, a indiqué, vendredi, un communiqué du parquet de la République près le même tribunal. "En application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Pôle pénal spécialisé), informe l'opinion publique que dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le trafic illicite de drogue, et suite à des informations concernant un réseau criminel versé dans le trafic de drogue à travers certaines wilayas du pays, à partir de la ville de Tamanrasset, qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le service central de lutte contre le trafic illicite de drogues relevant de la Sûreté nationale", a précisé la même source. Les investigations se sont soldées par " l'arrestation des 13 membres du réseau avec en leur possession 31 kg de cocaïne, 52.250 comprimés psychotropes et 2 k g de cannabis". "En date du 25/01/2024, les mis en cause ont été présentés devant le parquet et une enquête judicaire a été ouverte pour trafic de drogue dans le cadre d'une bande criminelle organisée, et blanchiment d'argent", a ajouté la même source. "A l'issue de l'interrogatoire, le juge d’instruction a ordonné le placement de dix (10) accusés en détention provisoire et un (1) autre sous contrôle judiciaire, tandis que deux (2) accusés ont été libérés", selon la même source.