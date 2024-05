Une délégation de l'Organisation du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), a effectué, dimanche soir, une visite dans une école pour enfants handicapés visuels, sise à El Achour (Alger), lors de laquelle l'expérience algérienne en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, a été présentée.

Composée de la directrice du bureau du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, Katarina Johansson, de la Directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Adele Khodr, ainsi que du directeur général handicap et développement de l'UNICEF, Gopal Mitra, la délégation s'est enquise de la préparation des enfants scolarisés à passer les examens dans différents cycles ainsi que des différents programmes et équipements assurés par l'Etat, en vue d'une prise en charge optimale de cette frange de la société.

Dans une déclaration à la presse au terme de la visite, Mme Khodr a salué la politique algérienne en matière de pris e en charge des personnes aux besoins spécifiques, notamment les enfants, saluant les efforts consentis pour l'intégration économique de cette catégorie, qui constitue une expérience méritant d'être promue.

De son côté, la directrice du Bureau de l'UNICEF en Algérie, Katarina Johansson a estimé que cette visite est l'occasion de connaitre davantage de l'expérience algérienne, réaffirmant son engagement à consolider la coopération et à concrétiser une stratégie globale en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques.