Le romancier algérien Waciny Laredj a remporté le Prix émirati "Great Arab Minds", dans la catégorie "littérature et art", en reconnaissance de "ses contributions littéraires exceptionnelles" dans le roman algérien et le monde arabe, a rapporté la presse émiratie.

Les œuvres de Laredj "se distinguent par l'innovation dans l'utilisation de nouvelles méthodes d'expression linguistique dans le roman, enrichissant l'imaginaire arabe et la narration", d'autant que ses œuvres "appartiennent à la nouvelle école pour explorer de nouvelles voies expressives, marquant ainsi de son empreinte le roman algérien et arabe", ont indiqué les organisateurs de ce prix.

D'autres lauréats d'Egypte, de Liban et d'Arabie Saoudite ont été récompensés dans d'autres catégories, à savoir les sciences de la nature (physique et chimie), la médecine, l'ingénierie, la technologie, le bâtiment, le design et l'économie.

Institué à Dubaï en 2022, le Prix "Great Arab Minds" a pour objectif de "découvrir les génies, de les récompenser et de promouvoir leurs œuvres dans le monde arabe", selon les organisateurs.