La visite d'inspection a eu lieu en compagnie du Directeur général des douanes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche et en présence du PDG du groupe Services portuaires d'Alger (SERPORT) et de cadres du ministère, lit-on dans le communiqué.

Cette visite intervient dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2024 et du renforcement du transport des voyageurs dans de meilleures conditions, à travers le transport maritime, notamment les membres de la Communauté nationale établie à l'étranger.

A cette occasion, Zahana a inspecté l'ancienne gare maritime et instruit de "réaménager l'entrée, les guichets, ainsi que la façade, afin qu'elle donne une vue plus esthétique".

Le ministre a également inspecté le navire Bordj Badji Mokhtar qui relève de l'Entreprise nationale du transport maritime de voyageurs (ENTMV), en termes d'accueil et d'orientation, de restauration, de chambres, du salon et de cockpit.

Lors de sa rencontre avec l'équipage du navire, Zahana a souligné la nécessité de "relever la qualité des prestations et du respect de la sécurité, de l'intégrité et de l'hygiène, et ce en vue de drainer un plus grand nombre de voyageurs, et en assurant des prestations à la hauteur de leurs attentes, en livrant une nouvelle vision sur le transport maritime algérien et à travers un travail strict visant à réduire les heures de traitement des passagers et des bagages", poursuit le communiqué.

Le ministre ainsi que la délégation l'accompagnant ont, enfin, inspecté la salle d'attente des voyageurs.