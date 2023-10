Environ 83 % du total des victimes des attaques menées par l’entité sioniste contre la bande de Ghaza au cours des deux dernières semaines étaient des civils, dont 39 % étaient des enfants, a déclaré samedi l’Observatoire Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme. L’observatoire (communément appelé Euro-Med Monitor), a souligné dans un communiqué publié sur son site que l’entité sioniste a, depuis le 7 octobre, mené 24 heures sur 24, des milliers de frappes aériennes et d’attaques d’artillerie, ciblant des quartiers résidentiels et des immeubles à plusieurs étages habités par des civils à Ghaza. Au moins 1 590 enfants et 920 femmes sont tombés en martyrs, affirme l’ONG. L’armée sioniste a complètement détruit 28 200 logements et partiellement endommagé 104 000 autres, a déclaré Euro-Med Monitor. En outre, elle a détruit totalement ou partiellement environ 103 établissements de santé (19 hôpitaux, 48 cliniques et 36 ambulances), 76 écoles, 273 installations industrielles, 79 sièges de médias, 26 mosquées et plusieurs églises, d’après la même source. L’organisation Médecins sans frontières (MSF) a averti samedi que tous les Palestiniens blessés dans l’agression sioniste en cours à Ghaza «sont en danger de mort dans les heures à venir», les rares structures médicales qui fonctionnent encore dans la bande faisant face à des contraintes inimaginables. D’après MSF, chaque jour, entre 800 et 1.000 nouveaux blessés sont recensés dans la ville assiégée, tout en mentionnant que ces chiffres ne recensent que les personnes qui parviennent à se rendre dans les hôpitaux.»En général, seuls les patients les plus gravement atteints se rendent à l’hôpital. Depuis le début du conflit, on compterait ainsi plus de 9.700 blessés. Je considère qu’ils sont en grave danger de mort, car il est désormais pratiquement impossible de les soigner», regrette Guillemette Thomas, coordinatrice médicale de MSF pour la Palestine, citée par un communiqué de l’ONG.