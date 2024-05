La Défense civile à Ghaza a déclaré mardi que plus de 10.000 Palestiniens sont toujours portés disparus et que leurs corps n'ont pas encore été retrouvés depuis le début de la guerre génocidaire sioniste, le 7 octobre 2023. La Défense civile a souligné, dans un communiqué, le nombre important de martyrs dus à l'incapacité d'atteindre et de secourir les personnes coincées sous les décombres.»Les ressources limitées et la destruction d'équipements essentiels par les forces d'occupation ont entravé les efforts de recherche et de sauvetage», selon la source qui estime que «plus de 10.000 Palestiniens sont toujours portés disparus et que leurs corps n'ont pas encore été retrouvés». L'accumulation de corps sous les décombres présente de graves risques pour la santé, selon le communiqué, en particulier avec l'arrivée de l'été et la hausse des températures, qui augmentent le taux de décomposition et la propagation des maladies. Actuellement jugée devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour génocide contre les Palestiniens, l'entité sioniste mène depuis le 7 octobre une guerre dévastatrice à Ghaza, faisant 34 535 martyrs et 77 704 blessés, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Les agressions sionistes, qui sont à leur 206ème jour, ont, en outre, entraîné une famine aiguë, principalement dans le nord de l'enclave assiégée, causant la mort de nombreux Palestiniens, pour la plupart des enfants. L'agression a également forcé le déplacement de près de deux millions de personnes de toute la bande de Ghaza, la grande majorité des déplacés étant obligés de se réfugier dans la ville densément peuplée de Rafah.

En outre, l'armée d'occupation sioniste laisse «délibérément «des explosifs dans les maisons pour augmenter le nombre de victimes, a indiqué le bureau des médias à Ghaza, appelant la communauté internationale à aider à gérer les restes explosifs en toute sécurité. Dans un communiqué publié lundi, le bureau met en garde contre «des incidents répétés au cours desquels des bombes placées dans des boîtes de conserves ont explosé dans des maisonsde citoyens, blessant des civils, le dernier d'entre eux étant Muhammad Yasser Samour, 14 ans, qui a été grièvement blessé dans la région d'Al-Zana, dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Ghaza».Selon le communiqué, «Samour cherchait ses affaires personnels à l'intérieur de sa maison lorsqu'il a trouvé ce qu'il pensait être des boîtes de conserves laissées par les soldats sionistes qui occupaient la propriété, mais lorsqu'il a tenté d'ouvrir l'une d'entre elles, celle-ci a explosé, le blessant. En conséquence, il a été amputé d'un membre».»Comme si l'occupant ne se contentait pas de tuer notre peuple par des bombardements directs, il place des bombes dans des boîtes de conserves pour augmenter le nombre de martyrs et de blessés, en particulier les enfants qui ne peuvent pas faire la distinction entre ces déchets», estime la même source.

Le bureau souligne que «selon les estimations internationales et comme le confirment les rapports des agences gouvernementales compétentes, environ 10% des obus et bombes largués par l'armée d'occupation, estimés à plus de 75.000 tonnes d'explosifs, n'ont pas explosé». Cela, ajoute-t-il, «représente un grave danger qui ne cessera pas même avec la fin de l'agression, à moins qu'il ne soit écarté et neutralisé». Il appelle la population de Ghaza «à ne pas toucher à ces déchets, à prêter une attention particulière aux boîtes de conserves de nourriture laissées par les soldats et à communiquer avec les équipes de la défense civile et les autorités spécialisées dans l'ingénierie des explosifs pour s'en occuper».

Le bureau demande également à la communauté internationale d'»envoyer des équipes d'ingénierie spécialisées et des experts en explosifs et à fournir aux autorités locales de Ghaza les capacités techniques nécessaires pour traiter ces restes afin d'éliminer le danger».

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a appelé quant à lui, mardi, les pays à soutenir une enquête indépendante sur les meurtres de son personnel et les dommages causés à ses locaux, une fois la guerre sioniste sur la bande de Ghaza terminée. L'UNRWA a accusé l'entité sioniste d'avoir pris pour cible ses installations pendant plus de sept mois d'agressions dans la bande de Ghaza et a déclaré que 182 de ses employés avaient été tués et plus de 160 de ses infrastructures touchées, entraînant la mort de centaines de personnes fuyant les bombardements. Après avoir informé les Etats membres de l'ONU à Genève, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré aux journalistes qu'il souhaitait que les pays soutiennent une enquête indépendante pour «examiner ce mépris flagrant des Nations Unies afin d'éviter que cela ne devienne également à l'avenir la nouvelle norme».