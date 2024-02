Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres blessés lundi soir dans le centre et le sud de la bande de Ghaza à la suite de plusieurs bombardements de l'occupant sioniste, indique l'agence palestinienne Wafa selon laquelle il y a eu 13 massacres faisant 113 martyrs et 205 blessés au cours des dernières 24 heures. L'armée d'occupation sioniste a fait exploser une zone résidentielle dans le quartier de Jourat Al-Aqqad et détruit une maison à l'ouest de l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Ghaza, faisant plusieurs martyrs et des blessés, ajoute Wafa.

Les environs du carrefour Al-Tayaran, à l'ouest de la ville de Ghaza, ont été soumis à d'intenses bombardements par les chars d'occupation, tandis que des avions de l'entité sioniste ont bombardé la ville résidentielle de Hamad, au nord-ouest de Khan Younes, selon Wafa. Selon des sources médicales citées par Wafa, quatre Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans un bombardement de l'aviation sioniste qui a visé une maison dans le quartier d'Al-Salam, à l'est de Rafah. Deux Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés également dans un bombardement ayant ciblé la région de Tal al-Zaatar, dans le nord de la bande de Ghaza, tandis que les avions de l'occupation sioniste avaient lancé des raids sur les zones orientales du camp de Nuseirat, dans la bande centrale. D'autre part, huit Palestiniens sont tombés en martyrs dans la journée, dans un attentat à la bombe visant une maison dans le quartier d'Al-Zawaida, au centre de la bande de Ghaza.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza est ainsi passé à 27.585 martyrs palestiniens depuis le 7 octobre dernier, en majorité des femmes, enfants et adolescents, ont indiqué hier les autorités sanitaires palestiniennes.

Les mêmes sources, citées par l'agence palestinienne de presse, Wafa, ont également fait état de 66.978 palestiniens blessés, tandis que plus de 8.000 d'autres restaient toujours sous les décombres et sur les routes, où les forces d'occupation empêchaient les ambulances de leur porter secours. Au cours des dernières 24 heures, 113 Palestiniens sont tombés en martyrs, selon ce nouveau bilan. Depuis le 7 octobre dernier, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne et la Cisjordanie occupée, entraînant des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré, lundi, que le nombre de Palestiniens tombés en martyrs, blessés ou disparus en raison de l'agression sioniste correspondait à environ 5% de la population de Ghaza, soit quelque 100 000 personnes. Dans un communiqué publié sur la plateforme «X», Lazzarini a déclaré que pendant les 4 moisd'agression, «près de 100 000 personnes ont été tuées, blessées ou portées disparues à Ghaza. Cela correspond à environ 5% de la population. Vous pouvez facilement comprendre ce que cela signifie dans votre ville ou votre pays». Et de souligner que «la guerre continue sans relâche, mais il n'y aura pas de vainqueur. Il n'y aura que douleur, misère et chagrin. Il est temps d'établir un cessez-le-feu. Nous devons prendre un chemin différent pour le bien de Ghaza, des habitants de Ghaza, d'ailleurs dans la région et au-delà».

Lundi, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré qu'un convoi humanitaire se dirigeant vers le nord de la bande de Ghaza a été exposé à des tirs des forces navales sionistes. Dans un message sur la plateforme «X», Thomas White, directeur des affaires de l'UNRWA, a déclaré que «ce lundi matin, un convoi transportant des vivres qui attendait de se diriger vers le nord de Ghaza a été touché par des tirs navals (sionistes)». De son côté, Philippe Lazzarini a déclaré: «Bien que nous envoyions des notifications à tous les convois de secours et coordonnions tous nos mouvements, les convois humanitaires continuent d'être la cible de tirs. Les civils et l'aide qui leur est destinée doivent être protégés à tout moment». Dans un message publié sur la plateforme «X», l'UNRWA a déclaré qu'»il ne pouvait pas fournir d'aide humanitaire à la suite de ces tirs». L'agence onusienne a souligné la nécessité urgente de «garantir un accès humanitaire sûr et durable à toutes les parties de la bande de Ghaza, y compris le nord». L'UNRWA a ajouté que les bombardements intenses dans et autour de Khan Younes, au cours des treize derniers jours ont entraîné des pertes en vies humaines et la destruction d'infrastructures, notamment des installations des Nations Unies.