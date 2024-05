L'Assemblée générale des Nations unies a soutenu, hier, la demande de la Palestine à un statut de membre à part entière de l'Organisation (ONU).

L'AG de l'ONU reconnaît ainsi la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière et renvoie la demande, présentée au nom du groupe arabe, au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il «réexamine la question favorablement». Le texte a recueilli 143 votes pour, 9 contre et 25 abstentions. Face à l'agression barbare contre Ghaza, les Palestiniens, qui ont un statut «d'Etat non membre observateur», avaient avec le soutien de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, relancé début avril leur requête de 2011 réclamant de devenir un Etat membre à part entière des Nations unies. Pour aboutir, une telle initiative nécessite, avant un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux-tiers, une recommandation positive du Conseil de sécurité. Mais les Etats-Unis y ont mis leur veto le 18 avril. Alors l'Algérie, les Palestiniens et le groupe des pays arabes et islamiques ainsi que les pays du Mouvement des Non -Alignés ont décidé de se tourner vers l'Assemblée générale, où selon plusieurs observateurs et diplomates, ils vont recueillir une large majorité. Le projet de résolution présentée par les Emirats arabes unis «constate que l'Etat de Palestine remplit les conditions requises pour devenir membre» de l'ONU, et «devrait donc être admis à l'Organisation».

Il demande ainsi que le Conseil de sécurité «réexamine favorablement la question» mais sans trop d'illusion sur le vote des Etats-Unis. Dans cette perspective, le texte prévoit d'octroyer sans attendre «à titre exceptionnel et sans que cela constitue un précédent», une série de «droits et privilèges supplémentaires» aux Palestiniens à partir de la 79e session de l'Assemblée en septembre. Excluant sans ambiguïté le droit de voter et d'être candidat au Conseil de sécurité, le texte leur permet par exemple de soumettre directement des propositions et des amendements, sans passer par un pays tiers, ou encore de siéger parmi les Etats membres par ordre alphabétique.»On construit un bâtiment brique par brique. Si certains pensent que c'est symbolique, pour nous c'est important. Nous avançons vers notre droit naturel et légitime à être un membre à part entière de l'ONU», a déclaré jeudi l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour à quelques journalistes. Le vote «va octroyer à l'Autorité palestinienne les droits d'un Etat de facto», a dénoncé l'ambassadeur israélien à l'ONU Gilad Erdan, y voyant une tentative de «contourner le Conseil de sécurité et de violer la Charte de l'ONU» alors qu'Israël foule au pied toutes les résolutions des Nations unies depuis des décennies. Les Etats-Unis ont également émis des réserves. «Nous craignons que cela ne crée un précédent», a déclaré l'ambassadeur américain adjoint à l'ONU Robert Wood. La première version du texte était plus ambiguë, accordant à «l'Etat de Palestine des droits et privilèges» à l'Assemblée, «sur un pied d'égalité avec les Etats membres», sans lister ces droits.Mais la nouvelle version «est en accord avec la Charte», a assuré Samuel Zbogar, ambassadeur de la Slovénie actuellement membre du Conseil de sécurité. «Elle (...) ne touche pas aux éléments qui n'appartiennent qu'aux Etats membres». En décembre dernier, 153 pays sur 193 avaient soutenu l'appel à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza (10 voix contre, 23 abstentions).