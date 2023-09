Au moins 150 personnes sont mortes à la suite des inondations causées par le cyclone « Daniel » dans la ville libyenne de Derna, située sur la côte méditerranéenne, ont rapporté lundi des médias locaux, citant les autorités locales. Dimanche, la tempête méditerranéenne « Daniel » a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Bayda et Al-Marj, ainsi que Sousse et Derna, faisant au moins 150 morts. Selon le portail d'information Al Wasat, la ville d'Al-Bayda a été sévèrement touchée par le cyclone. Suite à l'opération d'évacuation des habitants menée par l'armée, le contact avec cinq militaires a été perdu, a-t-on indiqué de même source.Le gouvernement d'union nationale libyen a annoncé que toutes les municipalités touchées par les pluies torrentielles et inondations dans l'est du pays étaient des « zones sinistrées ». Le gouvernement a donné des instructions « claires » à tous les ministères, agences, équipes de secours et hôpitaux afin de « prendre des mesures urgentes et exceptionnelles pour faire face aux répercussions des inondations ». Tous sont appelés à « suivre avec précision la situation dans la région de l'est », déclarée « zone sinistrée », a-t-on ajouté. A son tour, la mission des Nations unies en Libye a affirmé qu'elle suivait de près la situation d'urgence dans l'est du pays, exprimant dans un communiqué « sa disponibilité à apporter son soutien aux personnes touchées ». Plus tôt lundi, le gouvernement d'union nationale libyen a annoncé la mort de deux personnes à la suite d'inondations qui ont touché plusieurs régions de l'est du pays. Dimanche, la tempête méditerranéenne « Daniel » a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Bayda et Al-Marj, ainsi que Sousse et Derna, selon des médias. Le Centre météorologique libyen a également mis en garde, le même jour, contre « des fluctuations météorologiques affectant dimanche les régions du nord-est de la Libye, accompagnées de vents forts dans la plupart des régions, avec des vitesses dépassant parfois 70 kilomètres par heure ».