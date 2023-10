Au moins 198 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1610 autres ont été blessés samedi, lors d'une agression sioniste contre la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne (Wafa)."Au total, 198 civils palestiniens sont tombés en martyr et 1610 autres ont été blessés lors de raids aériens sionistes contre des bâtiments et des maisons dans la bande de Ghaza", selon Wafa.Par ailleurs, un avion de l’occupation sioniste a bombardé avec un missile une maison à proximité du camp d'Al-Shate, à l'ouest de la ville, blessant au moins 6 citoyens et causant de graves dommages à cette demeure et aux bâtisses des voisins.L’avion de l’occupation a également bombardé avec six missiles un site, dans la zone d'Ansar, à l'ouest de la ville de Ghaza, causant sa destruction totale et des dégâts aux maisons des citoyens à proximité.Un autre Palestinien est tombé en martyr et plusieurs autres ont été blessés lors de deux raids aériens menés par des avions de guerre de l'occupation contre une ambulance au sud de la bande de Ghaza et un hôpital indonésien dans la localité de Beit Lahia au nord de la ville.Dans des zones à l'est et au nord de la bande de Ghaza, les avions de l'occupation ont bombardé des terres agricoles avec des dizaines de roquettes, endommageant les maisons des Palestiniens proches de la cible.Pour rappel, la résistance palestinienne a lancé précédemment, depuis la bande de Ghaza une opération baptisée " Déluge d'El Aqsa" en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses agressions répétitives contre la Mosquée d'El Aqsaa.