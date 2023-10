Une cinquantaine de Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés, aujourd'hui, depuis l’aube, lors de nouvelles frappes aériennes sionistes ayant ciblé des maisons palestiniennes dans diverses régions de la bande de Ghaza. Selon l'agence palestinienne de presse Wafa, citant son correspondant sur place, 30 Palestiniens sont tombés en martyrs lors des bombardements sionistes à Khan Younis, et dans un quartier à l’ouest de la ville, tandis que 16 autres martyrs, dont des enfants, ont été répertoriés dans le camp de réfugiés d’Al-Nusei. Ils s'ajoutent à trois martyrs et des dizaines de blessés dans le camp de réfugiés de Jabaliya au nord de l’enclave côtière, suite aux bombardements de l’aviation d’occupation. Selon Wafa, plus de 1.000 Palestiniens sont ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits par les agressions sionistes. Dans sa dernière mise à jour, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 2.808 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les agressions sionis tes contre Ghaza et la Cisjordanie occupée, et que plus de 10.950 autres ont été blessés depuis le 7 octobre.Le Syndicat des journalistes palestiniens a annoncé que 11 journalistes sont tombés en martyrs depuis le début de l'agression de l'occupation sioniste sur la bande de Ghaza, le 7 octobre dernier, a rapporté lundi l'agence de presse Wafa. Dans un rapport, publié lundi par le Comité des libertés, le Syndicat indique aussi que plus de 20 journalistes ont été blessés lors de l'agression sioniste en cours, tandis qu'environ 20 maisons appartenant à des journalistes ont été bombardées, dont certaines ont été complètement détruites. De plus, le Syndicat des journalistes a déclaré qu'environ 50 sièges et centres d'institutions médiatiques ont été bombardés par l'occupant sioniste, notamment de la télévision Palestine, de l'agence de presse Ma'an, de l'agence Sawa et de l'agence Shihab. La même source a souligné que l'interruption continue de l'électricité et d'Internet dans la bande de Ghaza limitait la capacité des journalistes à poursuivre leur couverture de l'agression sioniste dans l'enclave palestinienne. Dans son rapport, le Syndicat a noté que de nombreuses équi pes de journalistes ont été battues, arrêtées, détenues, ou empêchées de couvrir les évènements. En outre, 22 cas de détention et d'interdiction de travail d'équipes, 10 agressions et 7 cas de saisie et de destruction de matériel de journalistes, en plus du brouillage des émissions de la chaîne Al-Aqsa, a-t-il ajouté.