Vingt-deux civils ont été tués dimanche dans une attaque de terroristes présumés contre un village de la région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger proche du Mali. «Il y a eu malheureusement 22 morts dans l’attaque dont quelques miliciens d’autodéfense dans le village de Motogatta», a précisé un élu local. L’attaque et le bilan ont été confirmés par un habitant d’une localité proche. Les assaillants sont arrivés dans le village vers 16h00 (15H00 GMT) «sur vingt motos transportant chacune deux personnes» et «ils se sont mis à tirer en faisant des morts sur place», a raconté l’élu. Motogatta est un village situé dans le sud-ouest de la commune de Tondikiwindi, à une trentaine de km la ville de Ouallam, qui se situe elle-même à une centaine de km au nord de Niamey. Ouallam se trouve dans l’immense et instable région de Tillabéri d’une superficie de 100.000km2, située dans la zone dite «des trois frontières» entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.