Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 24.285 martyrs depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué mardi, les autorités sanitaires palestiniennes.Selon la même source, au moins 61.154 personnes sont également blessées et de nombreux autres sont toujours ensevelis sous les décombres. Dans la nuit de lundi, à elle seule, au moins 64 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés, à la suite de bombardements d'artillerie et de raids de l'aviation d'occupation qui ont touché plusieurs zones de Ghaza. Par ailleurs, le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie occupée, depuis le 7 octobre dernier, s'élève à environ 5 980, selon des organisations palestiniennes. L'Autorité palestinienne des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers ont souligné dans un communiqué conjoint que "Le nombre total d'arrestations depuis le 7 octobre s'élevait à 5 980". "De lundi soir à mardi matin, les forces d'occupation ont lancé une campagne d'arrestation massive qui a ciblé au moins 50 citoyens palestiniens de Cisjordanie, dont des enfants et d'anciens prisonniers", ajoute le communiqué. Les arrestations ont eu lieu dans les gouvernorats d'El Khalil (sud de la Cisjordanie occupée) Ramallah (centre), Ariha (est), Jénine, Qalqilya et Naplouse (nord), précise la même source. Les campagnes d'arrestation s'accompagnent de "perquisitions massives, de passages à tabac sévères et de menaces contre les détenus et leurs familles". Le nombre total de Palestiniens détenus dans les prisons sioniste a atteint environ 8 800, dont plus de 80 femme s, selon les données de la Commission et du Club fin décembre 2023. Depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza le 7 octobre, l’armée de l'occupation a intensifié ses attaques militaires en Cisjordanie et augmenté le rythme des incursions et des raids dans les villes et les camps, faisant 355 martyrs. L'agression génocidaire en cours dans la bande de Ghaza a fait, jusqu'à mardi, 24 285 martyrs , 61 154 blessés, et provoqué le déplacement de plus de 85% de la population de l'enclave, selon les autorités palestiniennes et les Nations Unies.