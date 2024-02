Le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu persistait hier dans son intention de lancer une attaque militaire contre Rafah, à l’extrême sud de la bande de Ghaza où le Hamas redoute «des dizaines de milliers de morts» parmi la population civile. A l’étranger, plusieurs pays ont mis en garde contre une «catastrophe humanitaire» en cas d’assaut sur la ville où sont réfugiés plus de 1,3 million de Palestiniens, selon l’ONU. Une grande majorité d’entre eux ont fui la guerre qui fait rage depuis quatre mois entre Israël et le mouvement islamiste. Les combats semblaient particulièrement intenses hier à quelques kilomètres au nord, à Khan Younès, l’un des bastions du commandement du Hamas où l’armée barbare sioniste multiplie les bombardements depuis plusieurs semaines.»

La victoire est à portée de main. Nous allons le faire», a déclaré Netanyahu dans un entretien à la chaîne ABC News diffusé hier, qualifiant Rafah de «dernier bastion» du mouvement de résistance. L’entité sioniste assurera «un passage sécurisé à la population civile pour qu’elle puisse quitter» la ville, adossée à la frontière fermée avec l’Egypte, a-t-il ajouté sans préciser où les civils pourraient se réfugier. Le Hamas a mis en garde «contre une catastrophe et un massacre qui pourraient aboutir à des dizaines de milliers de martyrs et de blessés». L’armée sioniste poursuit son agression qui a fait 28.176 martyrs à Ghaza, en grande majorité des femmes et des enfants, ainsi que plus de 60 000 blessés, selon le bilan communiqué hier par le ministère de la Santé dans le territoire. L’armée et l’agence de la sécurité intérieure israéliennes ont par ailleurs prétendu samedi avoir «découvert dans la ville de Ghaza un tunnel du Hamas» sous le quartier général de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). L’organisation, que l’entité sioniste accuse d’être «totalement infiltrée» par le Hamas, a souligné que le bâtiment avait été évacué le 12 octobre.»Nous n’avons pas utilisé ce bâtiment depuis que nous l’avons quitté et nous n’avons connaissance d’aucune activité qui aurait pu s’y dérouler», a écrit sur X le chef de l’Unrwa, Philippe Lazzarini, ajoutant que les accusations d’Israël «méritent une enquête indépendante».

Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés, principalement des enfants et des femmes, dans de nouveaux bombardements de l’entité sioniste contre la bande de Ghaza, a rapporté hier l’agence de presse palestinienne (Wafa). Au 128e jour consécutif de l’agression sioniste, au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d’autres ont été blessés suite à un bombardement sioniste contre une maison abritant des personnes déplacées à l’est de Rafah, dans le sud de Ghaza, un endroit initialement désigné comme «zone de sécurité» pour les civils Palestiniens par l’armée sioniste, précise Wafa qui cite des sources locales et médicales. L’artillerie de l’occupant sioniste a également ciblé le centre de Ghaza, faisant plusieurs martyrs parmi la population civile, ajoute Wafa, relevant qu’il n’existe aucun bilan précis concernant le nombre de victimes palestiniennes en raison des perturbations continues des communications dans cette enclave déchirée par la guerre. Par ailleurs, les avions militaires sionistes ont mené une série de frappes aériennes intenses contre plusieurs zones au sud de Khan Younes, tandis que des sources locales ont fait état d’une autre frappe aérienne ayant visé la maison d’une famille à Deir al-Balah pendant laquelle une femme est tombée en martyr et plusieurs autres Palestiniens ont été blessés, dont un enfant.

Dans le sud de Ghaza, l’aviation sioniste poursuit ses frappes aériennes dans la région de Rafah, alors que des informations font état d’une invasion terrestre imminente dans cette ville densément peuplée, abritant plus de 1,3 million d’habitants et de personnes déplacées près de la frontière entre la Palestine et l’Egypte.

Samedi, des sources sanitaires ont confirmé qu’environ 42 civils Palestiniens sont tombés en martyrs, suite à des frappes aériennes sionistes contre des maisons et des véhicules dans la ville de Rafah.