La ministre palestinienne de la Santé, Mai al-Kaila a annoncé mercredi que le bilan des victimes de l'agression sioniste à Ghaza s'est alourdi à environ 3.300 martyrs et plus de 13.000 blessés.Lors d'une conférence de presse tenue à Ramallah, la ministre de la Santé, a affirmé que les chiffres sont approximatifs en raison de la situation catastrophique dans la Bande de Ghaza et la poursuite des bombardements."Il existe une grave pénurie de médicaments dans la Bande de Ghaza et un problème majeur d'accès aux hôpitaux. Les coupures d'eau et la détérioration du système d'égouts augmentent le risque de propagation de maladies transmissibles", a-t-elle ajouté.La responsable palestinienne a condamné le bombardement des forces de l'entité sioniste de "l’hôpital Mamadani" mardi ."Nous confirmons que l'entité sioniste est impliqué dans le massacre de l'hôpital et ne pourra pas se décharger de la responsabilité qui en découle", a-t-elle lancé.La situation demeure explosive à Ghaza où une frappe de l'aviation de guerre sioniste contre l'hôpital Al-Ahly Arabi "Mamadani" dans le quartier d'Al Zaytoun, où s'étaient réfugiées des dizaines de familles palestiniennes, a fait mardi soir au moins 500 martyrs et des centaines de blessés palestiniens, selon un bilan provisoire donné par le ministère palestinien de la Santé.