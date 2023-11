Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé que trente camions d’aide humanitaire sont entrés dans la bande de Ghaza par le point de passage de Rafah, ont rapporté, aujourd’hui, des médias. « 30 véhicules transportant de l'aide ont franchi aujourd'hui la frontière avec la bande de Ghaza par le point de passage de Rafah », est-il indiqué dans un communiqué de l'organisation. L’aide humanitaire a été remise à la Croix-Rouge, à l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et au Croissant-Rouge. Les camions contiennent pour la plupart de la nourriture, de l’eau et des articles de secours, mais aussi des fournitures médicales et des médicaments. « Le nombre total de camions reçus entre le 21 octobre 2023 et aujourd’hui est de 451, ce qui équivaut à 30 camions par jour. Néanmoins, l'entité sioniste n'a pas autorisé jusqu’à présent l’entrée de carburant », selon le communiqué. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid, avait déclaré auparavant que les obstacles posés par l'entité sioniste concernant le processus d'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Ghaza rendaient difficile l'accès à l'enclave palestinienne. Selon les dernières informations, les frappes des forces de l'entité sioniste sur la bande de Ghaza ont fait 9.425 martyrs plus de 25.000 blessés, alors qu'en Cisjordanie, le nombre de martyrs s'est élevé à 147 et plus de 2.200de blessés.