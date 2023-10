Au moins 38 personnes ont été blessées dans un incendie ayant ravagé hier le QG de la police à Ismaïlia, l’un des plus grands bâtiments de cette ville égyptienne située sur la rive occidentale du canal de Suez, selon le ministère de la Santé. Maîtrisé dans la matinée, le feu, dont l’origine n’était pas connue dans l’immédiat, s’était déclaré au siège de la Direction de la Sûreté avant l’aube. Des images mises en ligne montrent d’immenses flammes dévorant les nombreux étages de l’imposant immeuble de pierre, occupé par des policiers. A l’arrivée des premiers services de secours, l’incendie avait envahi tout le bâtiment de la Direction de la Sûreté de cette ville du nord-est de l’Egypte. Les flammes se sont propagées dans plusieurs étages du bâtiment, complètement couvert par un énorme nuage de fumée. A l’aube, le QG était totalement carbonisé alors que les services d’urgence effectuaient des opérations de refroidissement pour éviter qu’un autre incendie ne se déclare. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont partagé des images de l’incendie qui montraient des personnes piégées à l’intérieur du bâtiment, appelant à l’aide par les fenêtres. Les forces de sécurité ont bouclé le secteur, où des témoins ont vu des sauveteurs tenter d’évacuer les personnes prises au piège dans le bâtiment, à l’aide d’une grue.

Les autorités n’ont pas précisé le nombre de policiers et de détenus qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment. Le ministre de l’Intérieur, Mahmoud Tawfik, a ordonné une enquête sur les causes de l’incendie, ainsi qu’un «examen des normes de sécurité» du bâtiment, a indiqué son ministère dans un communiqué. Sur «26 blessés» évacués vers un hôpital local, selon le ministère de la Santé, 24 souffraient «d’asphyxie» et deux de brûlures. Douze autres ont été soignés sur place. Le ministère de la Santé a déployé 50 ambulances sur les lieux. Des services d’urgences militaires incluant deux avions ont également été mobilisés, selon les médias d’Etat.

Les incendies provoqués souvent par des courts-circuits ne sont pas rares en Egypte, pays arabe le plus peuplé avec 105 millions d’habitants, doté d’infrastructures vétustes et mal entretenues. L’incendie de lundi a eu lieu dans l’un des dizaines de nouveaux bâtiments de la police construits ou rénovés à travers le pays au cours de la dernière décennie. En août 2022, un incendie accidentel avait tué 41 fidèles dans une église située dans une ruelle d’un quartier populaire du Caire, déclenchant une vive polémique sur les infrastructures et le temps de réaction des pompiers. En mars 2021, au moins 20 personnes avaient péri dans l’incendie d’une usine textile dans la banlieue est du Caire. En 2020, deux incendies dans des hôpitaux avaient fait quatorze morts.