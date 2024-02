L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré lundi que 442 migrants avaient été secourus et ramenés en Libye au cours de la semaine dernière.»Sur la période du 4 au 10 février 2024, 442 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye», a-t-elle indiqué sur sa page Facebook. Parmi ces migrants, il y avait 68 femmes et 25 enfants, d’après la même source, précisant que tous les migrants ont été secourus au large de la côte ouest de la Libye. Jusqu’à présent, un total de 1.004 migrants ont été sauvés et ramenés en Libye cette année, dont 884 hommes, 89 femmes et 31 enfants, a révélé l’OIM, ajoutant que 16 sont décédés et 73 ont été portés disparus au large des côtes libyennes. En 2023, un total de 17.190 migrants ont été sauvés, tandis que 962 sont décédés et 1.536 ont été portés disparus, a indiqué l’OIM.