Au moins 51 Palestiniens dont des enfants sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres blessés dans des bombardements de l'aviation sioniste qui a ciblé, dans la nuit de samedi à dimanche, une maison dans le camp d'Al Maghazi, à Ghaza, selon l'agence palestinienne Wafa, qui avait rapporté auparavant le bilan de plus de 30 morts dans ces opérations barbares.

L'aviation sioniste avait visé, selon la même source, ‘'la maison de la famille Semaan, dans le camp d'Al-Maghazi, faisant des martyrs et des blessés''. D'autre part, les avions de combat d'occupation ont lancé des raids intensifs sur les quartiers de l'ouest et du nord de Ghaza et ont largué des bombes au phosphore blanc sur ces camps de réfugiés, des armes interdites selon les conventions internationales sur les armements, en particulier sur le camp d'Al-Shate, à l'ouest de Ghaza.''Les équipes de secours et d'ambulances ainsi que les citoyens ont également récupéré les corps de cinq martyrs et un certain nombre de blessés sous les décombres de la maison de la famille Abu Hasira, à l'ouest de Ghaza, qui avait été bombardée plus tôt par les avions d'occupation, tandis que les tentatives se poursuivent pour récupérer les corps et les blessés'', ajoute Wafa.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ministère palestinien de la Santé avait rapporté qu'au moins 30 Palestiniens, en majorité des enfants et des femmes, étaient tombés en martyrs et une centaine d'autres blessés dans les bombardement de l'aviation sioniste contre le camp de réfugiés d'Al Maghazi, dans le centre de la bande de Ghaza. La majorité des martyrs «sont des enfants et des femmes», a ajouté le ministère sur Telegram, affirmant que des maisons avaient été directement ciblées.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre de martyrs et de blessés à la suite de l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza et en Cisjordanie, depuis le 7 octobre dernier, s'élève à 9.572 martyrs et plus de 26000 blessés, dont plus des deux tiers sont des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Le ministère a expliqué que 9.425 martyrs sont tombés en martyrs dans la bande de Ghaza et plus de 25.000 ont été blessés, alors qu'en Cisjordanie, le nombre de martyrs s'est élevé à 147 et plus de 2.200de blessés. Un mois après l'agression sanguinaire de ‘entité sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, le monde observe, indigné, la dévastation causée par une armée d'occupation fasciste et barbare.

Les images des cadavres d'enfants et de femmes mutilés et calcinés par les raids de l'aviation sioniste se superposent désormais à la vision des ruines de la bande de Ghaza, un territoire de 2,4 millions d'âmes, long de 41 km et d'une largeur qui varie de 6 à 12 km.»La terre brûle», a écrit cette semaine le quotidien de gauche israélien Haaretz. Al Qods, le quotidien palestinien le plus lu, souligne que «Ghaza est devenue un cimetière pour des milliers d'innocents».