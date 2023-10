Le bilan des agressions sionistes contre le peuple palestinien à Ghaza et en Cisjordanie occupée s’est élevé, hier, à 5 795 martyrs et quelque 18 000 blessés, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. En outre, quelque 1 500 corps de martyrs sont encore sous les décombres, selon Wafa qui cite le ministère palestinien de la Santé. Le nombre de martyrs à Ghaza s’établit à 5 700, plus 16 000 blessés, tandis qu’en Cisjordanie occupée, 95 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1 836 autres ont été blessés. Selon le Bureau central de statistiques palestinien, la bande de Ghaza a connu environ

597 massacres depuis le début du génocide sioniste le 7 octobre, soit 35 massacres par jour.