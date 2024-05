Au moins 22 Palestiniens, dont une femme et des ex-prisonniers ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi par l’armée sioniste, portant le nombre total des détenus à 8.610, depuis le 7 octobre dernier. Parmi eux, une étudiante, un enfant blessé et des ex-prisonniers. La plupart des arrestations, selon le texte, se sont concentrées dans les gouvernorats de Tulkarem, Ramallah, Beit Lehm, Naplouse, Ariha et Tobas.