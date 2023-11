Au moins 8.850 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 24.000 ont été blessés, depuis le début de l'agression sioniste contre les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée, a annoncé mercredi, le ministère palestinien de la Santé, indiquant que 73% des martyrs étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. Le dernier rapport du ministère, daté du 1er novembre et repris par l'agence palestinienne de presse Wafa, indique que 8720 martyrs ont été dénombrés à Ghaza et 130 autres en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 177.781 infrastructures résidentielles avaient également été détruites au cours de la même période, et que plus de 270 attaques contre le secteur de la santé avaient été enregistrées. La ministre palestinienne de la Santé, May Alkaila, a déclaré, pour sa part, que l'Hôpital de l'Amitié turque, le seul hôpital de traitement du cancer dans la bande de Ghaza, avait arrêté toutes ses opérations à la suite des bombardements effectués lundi et mardi par les forces d'occupation sionistes, et aussi en raison d'une rupture totale de carburant. Selon Mme Alkaila, 16 des 35 hôpitaux de l'enclave palestinienne ont cessé de fonctionner à cause des bombardements et du manque de carburant. « 70 patients atteints de cancer et soignés à l'hôpital turc pourraient perdre la vie, sachant que l'enclave compte environ 2.000 patients atteints de cancer », a-t-elle précisé.