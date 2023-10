Huit soldats syriens ont été tués et sept blessés dans des frappes sionistes, qui ont visé leurs positions dans le sud du pays, ont annoncé, hier, les médias officiels syriens. « Vers 1h45 (22h45 GMT mardi), l’ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis le Golan occupé, visant plusieurs de nos positions militaires » dans la province de Deraa, selon une source militaire citée par les médias officiels syriens. Les frappes ont fait « huit morts et sept blessés, ainsi que des dégâts matériels », a ajouté le communiqué. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (Osdh), les frappes ont « détruit des entrepôts d’armes et un radar de la défense anti-aérienne syrienne » et fait « 11 morts, dont quatre officiers ». Les raids ont également ciblé une compagnie de l’armée syrienne stationnée près du plateau du Golan, d’après cette ONG basée au Royaume-Uni et qui dit disposer d’un réseau de sources dans le pays. Mardi soir, l’Osdh avait indiqué que « des combattants liés au Hezbollah libanais », qui combat en Syrie aux côtés de l’armée arabe syrienne, avaient lancé depuis la province de Deraa « deux roquettes en direction du Golan » occupé. Des tirs similaires en direction de la partie du Golan occupée par l’entité sioniste ont déjà été signalés à deux reprises depuis le 7 octobre. Dimanche, des frappes sionistes ont mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, ceux d’Alep et Damas, tuant deux employés selon des médias officiels syriens. Les deux infrastructures avaient déjà été mises hors service le 12, puis l’aéroport d’Alep à nouveau visé le 15, faisant cinq blessés, selon l’Osdh.