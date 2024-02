Neuf civils ont été tués dans une attaque de terroristes présumés qui a visé dimanche trois villages de la région de Tillabéri, dans la zone des trois frontières (Niger-Mali-Burkina), a indiqué jeudi l’armée nigérienne.

«Une lâche forfaiture terroriste a été commise dimanche dernier dans les villages de Cabia, Wanbila et Loudji, entraînant la mort de neuf habitants», précise le ministère nigérien de la Défense dans son dernier bulletin.

Considérée comme un repaire de groupes terroristes armés agissant dans les trois pays, la région de Tillabéri est le théâtre depuis 2017 d’actions sanglantes de ces groupes liés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique. Elle est placée sous état d’urgence.

Depuis fin juillet le Niger est dirigé par un régime militaire, arrivé au pouvoir par un coup d’Etat. Mais les attaques terroristes se poursuivent.

Fin janvier, 22 civils ont été tués dans une attaque contre le village de Motogatta dans la commune de Tondikiwindi (région de Tillabéri), située à une centaine de km au nord de Niamey.

De l’autre côté de ce grand pays sahélien, dans la région de Diffa (sud-est), près du Nigeria, des «combattants de l’Etat islamique en Afrique de l’ouest (Iswap) ont mené «une incursion» dans la nuit du 3 au 4 février à la ville de Chétimari où ils ont brûlé trois véhicules et emporté un quatrième, affirme l’armée.

«Les multiples offensives» dans la région de Diffa ont plongé «les terroristes» dans «le désarroi», les rendant «incapables de mener des actions d’envergures», a commenté le ministère.

Le 23 janvier, dix militaires nigériens avaient été blessés et «plusieurs dizaines» de combattants du groupe terroriste Boko Haram tués dans des violents combats à l’aéroport de N’Guigmi, ville-garnison dans la région de Diffa, avait annoncé le gouvernement.