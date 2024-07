Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), a souligné lundi que 9 % de la population de la bande de Ghaza a été déplacée au cours de la seule semaine dernière, en raison des ordres d'évacuation de l'armée d'occupation de l'entité sioniste. Le bureau de l'ONU a expliqué dans un communiqué que 29.000 Palestiniens étaient présents dans la zone que l'armée a ordonné d'évacuer dimanche, notant que les déplacements répétés privent les civils de survivre dans la dignité. Il a, en outre, souligné que les partenaires des Nations Unies dans le domaine humanitaire estiment que plus de 190.000 Palestiniens ont été déplacés cette semaine de Khan Younes et Deir al-Balah depuis l'ordre d'évacuation émis lundi dernier, tandis que des centaines sont toujours bloqués à l'est de Khan Younes. Le bureau onusien a également indiqué que les récents ordres d'évacuation et la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza ont affecté les opérations de secours et sapé les efforts visant à fournir l'assistance nécessaire aux civils à Khan Younes. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 39.363 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 90.923 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.