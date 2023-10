Le chef de la Ligue arabe a «exigé» hier «l'arrêt immédiat des opérations militaires» dans la bande de Ghaza et la mise en place de «corridors» pour aider la population, au dixième jour d'une guerre entre l'entité sioniste et le Hamas palestinien qui a fait des milliers de morts.»Nous exigeons l'arrêt immédiat des opérations militaires et l'ouverture de corridors sûrs pour porter secours à la population», a déclaré Ahmed Aboul Gheit lors d'une réunion des ministres de la Justice des pays arabes à Baghdad.»L'armée d'occupation a annoncé que ni la nourriture, ni l'eau, ni le carburant ne pourraient entrer dans Ghaza, privant ainsi les Palestiniens de leur humanité et ouvrant la voie à un nettoyage ethnique», a-t-il ajouté.