Un accord a été signé lundi entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), portant sur le développement du taux de couverture sociale dans le secteur agricole, au siège du ministère des Affaires sociales à Tunis, en Tunisie.»L’accord de coopération, signé avec la FAO, ambitionne de faire promouvoir les politiques sectorielles afin de développer le taux de couverture sociale des travailleurs du secteur agricole en Tunisie», a commenté le bureau de communication du ministère. L’accord en question vise également à appuyer les capacités institutionnelles en Tunisie dans le but de faire généraliser la couverture sociale outre le renforcement de la qualité des prestations sociales envers les agriculteurs et les pêcheurs, selon la même source.