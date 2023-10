Depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie occupée, le 7 octobre en cours, 1590 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation, ont indiqué, hier, la Commission des Affaires des détenus et ex-détenus et le Club du détenu palestinien. Dans un communiqué relayé par l'agence de presse Wafa, les instances de défense des droits des détenus palestiniens ont précisé que «les arrestations ont été enregistrées particulièrement à El Khalil, Cisjordanie occupée, Qalqilya, Tubas, Salfit et Tulkarem». L'arrestation de Palestiniens s'est accompagnée d'actes de saccage de leurs domiciles et de leurs biens, ainsi que de l'agression des membres de leurs familles, précisent les mêmes sources. Dans le même contexte, l'agence de presse a rapporté récemment que les forces d'occupation sionistes et des colons juifs extrémistes transforment, depuis le début de l'attaque contre Ghaza, les maisons de Palestiniens en casernes et saccagent tous leurs biens. Le président Recep Tayyip Erdogan a qualifié samedi l'entité sioniste de «criminel de guerre» et accusé l'Occident d'être «le principal coupable des massacres à Ghaza». «Nous vous déclarerons, devant le monde entier, criminel de guerre», a-t-il dit. L'entité sioniste, «vous êtes les occupants, les envahisseurs», a-t-il lancé, lors d'un meeting de soutien à la Palestine qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes sur l'ancien aéroport Atatürk d'Istanbul. La réaction a consisté en un rappel des diplomates sionistes. Mais ce n'est pas la première fois que les relations entre la Turquie et l'Etat hébreu frisent l'implosion. Au lendemain de la destruction d'un navire turc acheminement de l'aide au profit du Hamas palestinien par la marine sioniste, Ankara avait rompu ses relations diplomatiques avant de les renouer l'année dernière, au terme d'une embellie de pure forme. L'Arabie saoudite a dénoncé une violation «injustifiée» du droit international et Oman accusé Israël de «crimes de guerre». Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en soutien aux Palestiniens à Londres, et des milliers à Paris, à Zurich ou encore aux Etats-Unis. La communauté internationale redoute un embrasement régional, alors que l'Iran, qui soutient la cause palestinienne, à travers le Hamas, et le Hezbollah libanais, a lancé des avertissements aux Etats-Unis, proche allié de l'entité sioniste. La tension est aussi très vive en Cisjordanie occupée depuis 1967, où plus de 100 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons juifs extrémistes depuis le 7 octobre. A la frontière entre le Liban et l'entité sioniste, où les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre l'armée sioniste et le Hezbollah, le siège des Casques bleus de l'ONU dans le sud libanais a été touché samedi par un obus, sans faire de victime. En revanche, un Casque bleu a été légèrement blessé près de Hula par des bombardements, a annoncé la Finul dans la nuit.