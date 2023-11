Par Komidor Hamidou Njimoluh*

Qui l'eut cru après nos têtes pleines des histoires de notre histoire par leurs livres délivrées en l'absence de nos griots tutélaires

Qui l'eut cru nos mémoires encombrées de fausses vérités sur les mondes au passage de leurs écoles de leurs maîtres et de leurs médias

Qui l'eut cru

Que l'humanité était une donnée en partage à toutes les races où qu'elles se trouvent

Étaient-ce des humains les Rohingya de l'arakan birman aux Indes inhumanisés

Étaient-ce des humains le nègre de surinam et ces nègres des bateaux ivres d'esclaves enchaînés

Étaient-ce des humains les filles et fils de Numidie et de la berberie africaine torturés embastillés interdits d'humanité

Étaient-ce des humains les ghazoui et la Palestine anéantis interdits d'état d'être et de paraître

J'aime mon Afrique réveillée dans sa pleine humanité affrontant audacieuse la civilisation effrontée de l'autre

L'autre qui n'a rien compris de l'humanité en partage

J'aime des hommes de bonne volonté leur volonté d'apaiser les esprits pour les justes causes de l'humaine condition

Quand sera-t-on juste pour que les peuples en errance retrouvent des foyers d'existence arrachés par des destins humains

Quand verra t on la Palestine apaisée pour la paix des mondes et faire mentir les préjugés

Quand sera l'Afrique africaine unifiée pour parler d'une seule voix à l'autre au nom de la paix et de l'humanité partagée

J'ai ouï dire que le monde se recompose puissé- je croire les solidarités gagner le pari de la fin des hostilités

Puissé -je espérer l'avènement de mon Afrique acteur dans un monde de complémentarité

Ainsi demain sera les droits humains pour tous et les droits des peuples pour tous les sans états et les désespérés

Ainsi sera la paix sans laquelle il n'y aura point de paix...

*Ambassadeur de la République du Cameroun en Algérie