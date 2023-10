Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a plaidé la nécessité de lancer un processus de paix sérieux qui doit rendre l'espoir au peuple palestinien qui subit la sauvagerie de l'occupant sioniste. Ce processus doit consacrer les droits nationaux et légitimes des Palestiniens, à leur tête le droit à un État indépendant. C'est ce qui ressort des discussions que M. Attaf a eu dès son arrivée, hier, au Caire, avant de prendre part aux travaux de la réunion ministérielle d'urgence de la Ligue des États arabes. Contexte d'extrême urgence au vu de ce qui se passe dans la bande de Ghaza, le ministre des Affaires étrangères a eu un agenda chargé. Il a eu un entretien avec le secrétaire général de la ligue arabe, Nabil Abou El Gheit. Comme il a discuté avec ses homologues syrien et yéménite. Les derniers développements de la situation en Palestine occupée ont été au centre des échanges. Il a été mis en avant la nécessité d'une position arabe commune et d'activer diplomatiquement en vue d'arrêter les agressions israéliennes contre les Palestiniens. Il a été aussi mis en avant l'urgence d'assurer la protection internationale aux civils palestiniens et de répondre à leurs besoins vitaux. Au moment où nous mettons sous presse, la réunion se poursuivait.

Elle intervient à la demande de l'État de Palestine, en vue d'examiner la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés, suite à l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, demande soutenue par l'Algérie, ainsi que par d'autres pays arabes frères.

Le représentant de l'État de Palestine auprès de la Ligue arabe, Muhannad Al-Aklouk, a fait savoir, lundi, que le Conseil de la Ligue arabe a décidé de tenir, mercredi, à la demande de l'État de Palestine, «une réunion extraordinaire au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères».

Dans une déclaration à l'agence de presse palestinienne Wafa, M. Aklouk a précisé que la réunion discutera des moyens d'action politique aux niveaux arabe et international pour mettre fin à l'agression sioniste en cours, demander des comptes à ses auteurs, fournir une protection internationale au peuple palestinien et parvenir à la paix, au développement et à une sécurité fondée sur le droit international, les résolutions de légitimité internationale et l'Initiative de paix arabe».

Soulignant, dans le même sens, que «la seule solution à toute l'escalade en cours dans la région est la solution politique», le diplomate palestinien a déclaré que «le président Mahmoud Abbas mène actuellement des contacts avec les dirigeants du monde (avec pour) objectif de mettre fin à l'agression sioniste contre le peuple palestinien».

Samedi, l'Algérie a condamné avec vigueur les attaques perpétrées par l'occupant sioniste sur la bande de Ghaza, renouvelant son appel à une intervention immédiate de la communauté internationale à travers ses instances internationales pour protéger le peuple palestinien de l'arrogance et le crime dont l'occupant sioniste a fait une des caractéristiques de son occupation des terres palestiniennes.