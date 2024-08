Les forces nationales et islamiques en Palestine ont appelé lundi les Palestiniens à venir assister massivement samedi prochain aux manifestations de solidarité avec les détenus palestiniens dans les prisons de l'entité sioniste, à l'occasion de la Journée nationale et internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Dans un communiqué repris par l'agence de presse Wafa, les forces nationales et islamiques en Palestine ont expliqué que les manifestations prévues à l'occasion de cette journée seront «une occasion de dénoncer les agressions continues de l'entité sioniste contre la bande de Ghaza et d'exhorter les institutions internationales à assurer la protection au détenus palestiniens et à imposer des sanctions contre l'entité sioniste et la traduire devant la justice pour ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité». «La participation massive aux manifestations de solidarité avec les détenus palestiniens est importante en ce sens qu'elle reflètera l'unité nationale palestinienne», ont en outre expliqué les mêmes sources. Quelque 257 détenus palestiniens sont tombés en martyrs dans les prisons de l'entité sioniste depuis le début de l'occupation sioniste. Pour rappel, la coordination des affaires humanitaires (OCHA), a souligné lundi que 9% de la population de la bande de Ghaza a été déplacée au cours de la seule semaine dernière, en raison des ordres d'évacuation de l'armée d'occupation de l'entité sioniste. Le bureau de l'ONU a expliqué dans un communiqué que 29.000 Palestiniens étaient présents dans la zone que l'armée a ordonné d'évacuer dimanche, notant que les déplacements répétés privent les civils de survivre dans la dignité. Il a, en outre, souligné que les partenaires des Nations Unies dans le domaine humanitaire estiment que plus de 190.000 Palestiniens ont été déplacés cette semaine de Khan Younes et Deir al-Balah depuis l'ordre d'évacuation émis lundi dernier, tandis que des centaines sont toujours bloqués à l'est de Khan Younes. Le bureau onusien a également indiqué que les récents ordres d'évacuation et la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza ont affecté les opérations de secours et sapé les efforts visant à fournir l'assistance nécessaire aux civils à Khan Younes. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 39.363 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 90.923 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres. Quant Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 39.363 martyrs et 90.923 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué dimanche les autorités palestiniennes de la Santé. Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 39 martyrs et 93 blessés. Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.