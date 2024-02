Le président français Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont exprimé «leur ferme opposition» à une agression israélienne à Rafah ainsi «qu'à tout déplacement forcé de populations» vers l'Egypte, qui constituerait une violation du droit international humanitaire», selon un communiqué diffusé hier par l'Elysée. Les deux dirigeants, qui se sont entretenus par téléphone samedi, «ont exprimé leur ferme opposition à une attaque sioniste à Rafah qui conduirait à une catastrophe humanitaire d'une nouvelle ampleur, ainsi qu'à tout déplacement forcé de populations vers le territoire égyptien, qui constituerait une violation du droit international humanitaire et ferait peser un risque supplémentaire d'escalade régionale». Macron et al-Sissi ont partagé «leur extrême préoccupation face à la dégradation de la situation humanitaire déjà catastrophique à Ghaza et les entraves à l'acheminement de l'aide». Ils ont souligné «l'urgence d'augmenter drastiquement l'entrée de l'aide en faveur de la population de Gaza». «Il est impératif de préserver le point de passage de Rafah, d'ouvrir le port d'Ashdod, une voie terrestre directe depuis la Jordanie, ainsi que tous les points de passage», plaident-ils. Les deux chefs d'Etat ont aussi insisté «sur l'urgence de parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages», appelant le Conseil de sécurité des Nations unies à «jouer son rôle à cet égard».Ils ont également marqué «la nécessité de travailler à une sortie de crise et à la relance décisive et irréversible du processus politique, en vue de la mise en oeuvre effective de la solution des deux Etats». Depuis le 7 octobre, les massacres sionistes ont fait 28.985 martyrs, essentiellement des femmes et des enfants, morts sous les bombardements massifs israéliens, et plus de 80 000 blessés d'après le ministère de la Santé du Hamas. Le territoire enclavé a été en outre totalement ravagé, l'armée sioniste s'acharnant sur les hôpitaux, les écoles et les habitations depuis plus de quatre mois. Elle a maintenu, en outre, un siège interdisant l'entrée de toute aide humanitaire, privant ainsi Ghaza d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant depuis le 7 octobre.