Neuf terroristes ont été arrêtés lors de patrouilles des services de sécurité en Tunisie, a rapporté samedi la TAP, citant une source sécuritaire.

«La direction générale de la Garde nationale a fait savoir samedi que des patrouilles mixtes entre des unités de la direction de lutte antiterrorisme et les unités de renseignement à la Garde nationale de M'saken ont arrêté 9 individus recherchés par la police et les structures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste», indique la TAP. «Les personnes arrêtées avaient été condamnées à des peines de prison entre 2 et 13 ans», lit-on dans un communiqué publié par la même source.