Le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces d’occupation sionistes en Cisjordanie occupée a dépassé les 7000 depuis le 7 octobre 2023, après l’arrestation de 22 citoyens lors d’incursions dans plusieurs gouvernorats dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué un communiqué commun de la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et du Club des prisonniers palestiniens. Les deux organisations ont déclaré que «le nombre total d’arrestations depuis le 7 octobre a dépassé les 7000 Palestiniens, incluant ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, dans les points de contrôle militaires, ainsi que ceux qui ont été forcés de se rendre sous la pression et ceux retenus en otages». Le même communiqué a fait savoir que «les forces d’occupation ont arrêté au moins 22 citoyens de Cisjordanie occupée, dont un enfant, des frères et sœurs et d’anciens prisonniers, dans la nuit de lundi à mardi». La Commission et le Club ont précisé que la plupart des arrestations se sont concentrées dans le gouvernorat de Jénine, le reste étant réparti parmi les gouvernorats de Qalqilya et Salfit, Beit-Lehem et El Khalil, ainsi que Ramallah et El Qods. Le communiqué a indiqué que les arrestations ont été «émaillées d’actes de sabotage et de destructions de maisons des citoyens, ainsi que de graves passages à tabac contre les personnes arrêtées et leurs familles, et de confiscations de fonds».