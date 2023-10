Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, est arrivé à New York pour participer, hier, à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies sur les graves développements dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Ghaza, où l’agression sioniste barbare se poursuit depuis le 7 octobre, indique un communiqué du ministère. Ahmed Attaf a été invité à participer aux travaux de cette réunion par son homologue brésilien, Mauro Vieira, dont le pays assure la présidence périodique du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre, précise le communiqué. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger prendra également part aux travaux de la session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations unies, prévue jeudi, « face à l’incapacité du Conseil de sécurité à agir pour faire cesser l’agression sioniste contre la bande de Ghaza et secourir et assurer la protection internationale aux Palestiniens ».