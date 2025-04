Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé, mardi soir à Stockholm, pour une visite officielle au Royaume de Suède, indique un communiqué du ministère. La visite d’Ahmed Attaf en Suède «s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté des deux pays de renforcer les relations historiques qui les unissent, notamment en œuvrant à consolider leurs convergences politiques autour des principales questions d’actualité aux niveaux régional et international», précise la même source. La visite vise également à «explorer les perspectives de renforcement du partenariat économique entre les deux pays, sur la base des opportunités qu’offrent les potentialités et les avantages économiques dont ils disposent», ajoute le communiqué. Attaf, a eu, hier à Stockholm, un entretien en tête-à-tête avec la ministre suédoise des Affaires étrangères, Mme Maria Malmer Stenergard, avant de tenir une réunion de travail élargie aux membres des délégations des deux pays, indique un communiqué du ministère. Cet entretien a permis de procéder à «une évaluation globale des différents axes et dimensions des relations historiques unissant les deux pays, en prévision de la célébration du tricentenaire du premier traité algéro-suédois, conclu en 1729 entre la Régence d’Alger et le Royaume de Suède», précise le communiqué. Se félicitant de ces relations séculaires davantage renforcées par le soutien du Royaume de Suède à la Révolution de Libération nationale, les deux ministres sont convenus «d’œuvrer à hisser le partenariat économique entre les deux pays au niveau des relations politiques privilégiées les unissant», ajoute la même source. Évoquant l’actualité internationale et régionale d’intérêt commun, les deux ministres ont échangé les vues sur «les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne, outre la guerre russo-ukrainienne», et réaffirmé «la convergence des positions des deux pays, fondées sur les principes consacrés dans la charte des Nations unies, soulignant les efforts continus des deux pays pour la promotion de solutions pacifiques aux crises, conflits et guerres qui menacent la paix et la sécurité internationales», conclut le communiqué.