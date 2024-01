Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a tenu, mardi au siège de l'ONU, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues, parmi les représentants des États membres et non membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie, l'Indonésie, l'Iran, la Jordanie, la Malaisie et le Liban, et ce dans le cadre de la mission principale qu'il accomplit à New York, a indiqué un communiqué du ministère. Dans ce cadre, ses discussions avec son homologue russe, Serguei Lavrov, ont été axées sur les relations de coopération et de partenariat unissant les deux pays, ainsi que les voies et moyens de renforcer leur coordination au sein du Conseil de sécurité, notamment en ce qui a trait aux questions qui s'inscrivent au coeur de leurs préoccupations, à leur tête la question palestinienne et la situation dans la région sahélo-saharienne,

Avec son homologue indonésienne, Mme Retno Marsudi, Ahmed Attaf a évoqué la nécessité d'intensifier les pressions diplomatiques, politiques et juridiques en vue d'un cessez-le-feu à Ghaza et de mettre un terme à l'immunité dont bénéficie l'occupant sioniste colonialiste, et ce à travers l'intensification des démarches et des efforts à l'endroit du Conseil de sécurité et des différentes instances judiciaires internationales.

Par ailleurs, la rencontre entre Ahmed Attaf et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a permis d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment à l'approche de la visite officielle qu'effectuera le président iranien, Ebrahim Raïssi, en Algérie.

Par ailleurs, les entretiens avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Safadi, étaient une occasion de passer en revue la dynamique positive qui marque les relations bilatérales au vu de la vision commune des dirigeants des deux pays visant à renforcer la coopération et à la hisser à un niveau supérieur.

...et Séjourné

Hier également, Ahmed Attaf a rencontré son homologue français, Stéphane Séjourné, à qui il a réitéré «ses félicitations pour sa désignation à la tête de la diplomatie française».

Les deux parties ont «passé en revue plusieurs dossiers ayant trait aux relations algéro-françaises, y compris les échéances bilatérales convenues et les voies optimales de leur préparation».