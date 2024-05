Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a eu, hier, des entretiens téléphoniques avec ses homologues de la République d’Ouganda, Odongo Jeje Abubakher, de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, et de la République de Namibie, Peya Mushelenga, a indiqué un communiqué du ministère. Avant-hier, Ahmed Attaf, a eu un entretien avec son homologue portugais, Paulo Rangel, dans lequel ils ont évoqué les prochaines échéances bilatérales concernant la mise en œuvre des conclusions de la visite d’État effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Portugal l’année dernière, ayant donné une impulsion aux relations bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a eu mardi soir, un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d’Iran, Ali Bagheri Kani, lui assurant sa disposition à poursuivre le travail avec lui afin de promouvoir la coopération bilatérale, à la hauteur des aspirations et ambitions des deux pays et peuples frères, indique un communiqué du ministère. Dans ce cadre, le ministre a renouvelé les condoléances de l’Algérie à la République islamique d’Iran, comme exprimées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le message de condoléances qu’il a envoyé, suite à l’accident tragique ayant causé la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères, Amir-Abdollahiana, ajoute la même source.