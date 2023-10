Une frappe sioniste contre un hôpital de la ville de Ghaza a fait 500 martyrs et blessés, ont rapporté mardi des médias.Selon l'agence palestinienne de presse Wafa, 500 martyrs et blessés ont été recensés suite à des frappes de l'aviation militaire sioniste ayant ciblé l'hôpital Al-Ahly Arabi dans le quartier d'Al Zaytoun, à Ghaza.De son côté, le ministère de la Santé palestinien a fait état de "centaines de martyrs", dans un bombardement ayant ciblé l'hôpital, signalant que des centaines de personnes étaient encore sous les décombres.L'hôpital ciblé par l'armée sioniste abritaient des centaines de Palestiniens ayant quitté leurs domiciles suite aux bombardements sionistes qui se poursuivent depuis le 7 du mois en cours.Plus tôt, mardi, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a fait état de six martyrs palestiniens dans une frappe sioniste ayant ciblé une école dans laquelle ils s'étaient réfugiés et qui relève de l'UNRWA.D'après l'agence, au moins 4.000 personnes s'étaient réfugiées dans cet établissement du fait de l'agression sioniste.