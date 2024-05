Au moins 66 personnes sont mortes et 101 sont portées disparues dans le sud du Brésil, qui connaît des inondations catastrophiques à la suite de pluies torrentielles, a annoncé hier la Défense civile brésilienne. Dans l’Etat du Rio Grande do Sul, plus de 80.000 personnes ont été chassées de leur domicile et 15.000 ont trouvé refuge dans des abris mis en place par les autorités de l’Etat. Un précédent bilan faisait état de 57 morts et de 67 disparus. Avec la montée rapide des eaux du Guaiba, fleuve emblématique du Sud brésilien, les inondations ont touché son centre historique. Le niveau du fleuve a atteint samedi les 5,04 mètres, dépassant le record historique de 4,76 datant de 1941, selon la mairie.