Au moins 74 personnes dont 12 enfants ont péri à Johannesburg, pris au piège dans un immeuble délabré du centre de la capitale économique sud-africaine ravagé par un violent incendie dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un dernier bilan des autorités.»Parmi les 74 corps dénombrés (...) nous avons compté 12 enfants», a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse Thembalethu Mpahlaza, chef du service médico-légal de la province du Gauteng. Les secours ont retrouvé les corps de 24 femmes et 40 hommes. «Dix autres restent indéterminés car le degré de calcination ne permet pas d'identifier le sexe», a précisé M. Mpahlaza. Un précédent bilan avait fait état de 73 morts et la dépouille d'un enfant de moins de deux ans avait déjà été retrouvée. Une soixantaine de blessés ont été dirigés vers plusieurs hôpitaux de la région. Le président Cyril Ramaphosa a déploré une «immense tragédie» avec ce sinistre qui se classe parmi les incendies d'immeubles les plus meurtriers au monde au cours des 20 dernières années et dont le bilan dépasse désormais celui de la Grenfell Tower (72 morts) en juin 2017 à Londres. Se rendant sur place en fin de journée, le chef d'Etat s'est engagé, la mine grave, à s'»attaquer à la question du logement».

L'origine du sinistre survenu dans le bâtiment de quatre étages appartenant à la municipalité et occupé illégalement n'a pas encore été établie. Un responsable de la ville, Mgcini Tshwaku, a évoqué l'éclairage à la bougie. Opulent quartier d'affaires au temps de l'apartheid, le centre-ville aujourd'hui délaissé de Johannesburg compte de nombreux immeubles abandonnés, souvent tombés aux mains de marchands de sommeil et déconnectés du réseau électrique.»Nous avons couru pour essayer de trouver une sortie de secours», a dit Kenny Bupe. Le jeune homme de 28 ans raconte avoir dû forcer une grille, fermée à clef, pour échapper aux flammes. «D'autres avaient déjà sauté par les fenêtres parce qu'ils savaient que la porte était verrouillée». Situé dans un quartier rongé par l'insécurité, l'immeuble était équipé de plusieurs grilles de sécurité. A chaque étage, des portes à barreaux fermées ont empêché les habitants affolés de fuir. Quand l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, la panique a envahi les couloirs et au petit matin, des corps ont été retrouvés entassés derrière une grille verrouillée. Des témoins ont dit avoir vu des bébés jetés par les fenêtres pour tenter de les sauver des flammes: «Il y avait des gens qui attrapaient les bébés et il y avait aussi des matelas préparés pour eux», a décrit Mac Katlego, 25 ans. Sur la façade de l'immeuble noircie par la fumée, des draps et des couvertures sont restés jeudi accrochés aux fenêtres. Les occupants de l'immeuble ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main pour tenter de s'échapper.»Il y avait des corps partout sur le sol» après l'incendie, a décrit Noma Mahlalela, 41 ans. Dans la matinée, les secouristes ont extrait des corps calcinés et les ont déposés sur la chaussée, avant de les recouvrir. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est «profondément attristé» par cet incendie et a proposé que ses équipes «travaillent avec les autorités pour prévenir d'autres incidents de cette nature», a rapporté son porte-parole Stéphane Dujarric. Le président de la Commission de l'Union africaine a déploré sur X (ex-Twitter) un «incendie dévastateur». Selon plusieurs témoignages, de nombreux «étrangers» occupaient l'immeuble. Economie la plus industrialisée du continent, l'Afrique du Sud attire des millions de migrants, dont beaucoup sans papiers, en provenance d'autres pays africains.