Au lendemain du discours d'Ousmane Sonko qui, en qualité de chef du parti qui a remporté la dernière présidentielle au Sénégal, le nouveau chef de ‘Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, effectuait vendredi une visite de travail au Ghana où son homologue l'a exhorté à jouer un rôle moteur dans la crise qui secoue la Cedeao. Ce faisant, il semble que les nouveaux dirigeants du Sénégal soient en mesure de dialoguer objectivement avec les militaires qui dirigent le Mali, le Niger et le Burina Faso depuis les coups d'Etat successifs intervenus entre 2020 et 2022. Bassirou Diomaye Faye, propulsé au pouvoir, en lieu et place d'Ousmane Sonko déclaré inéligible, au lendemain d'une présidentielle tumultueuse en avril dernier, a mis fin à'une crise politique de plusieurs mois au Sénégal. Il effectue sa seconde visite au Ghana, au lendemain d'une autre visite officielle au Nigeria où il a rencontré le président Bola Ahmed Tinubu, les dirigeants de la région ouest-africaine ne cachant pas leur grande préoccupation face à la volonté des trois pays réfractaires de quitter l'organisation régionale.

Le Parlement de cette dernière a exhorté, la semaine passée, les chefs militaires du Mali, du Bukrina et du Niger, à rester au sein de la «famille» ouest-africaine mais ces derniers ont aussitôt rétorqué que leur pays ne reviendrait jamais dans un enesmble qui, affirment-ils, est dirigé par une puissance étrangère, la France en l'occurrence.

Vendredi, Bassirou Diomaye Faye a donc débattu avec Nana Akufo-Addo, chef de l'Etat ghanéen,de la situation régionale, notamment du maintien du Niger, du Mali et du Burkina Faso au sein de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), alors que tout indique que le retrait des trois pays est définitivement acté depuis janvier dernier.

«La Cedeao vit actuellement des moments difficiles mais nous allons tous oeuvrer à la consolidation des acquis en matière d'intégration, dans un élan de solidarité fraternelle commune», a assuré aux représentants des médias le président sénégalais au terme des discussions bilatérales.

«L'unité est primordiale dans la sous-région», a insisté Nana Akufo-Addo, considérant que l'arrivée au pouvoir au Sénégal d'une opposition très attachée à l'avenir démocratique de la région et du continent constitue une chance pour un retour des «trois pays-clefs que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali» au sein de la Cedeao. Il est possible, espère-t-il, de «trouver un moyen de les ramener dans notre communauté».

Panafricaniste de gauche, Faye qui est à 44 ans le plus jeune président du Sénégal, a remporté la présidentielle du 24 mars sur un engagement formel de rupture avec le système en place, incarné par tous les prédécesseurs dont Macky Sall, responsable d'une crise pré-électorale due à l'ajournement de la présidentielle en février. En à peine deux mois, le président sénégalais a déjà effectué un impressionnant périple qui l'a conduit, tour à tour, en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Ghana et au Nigeria dans le but de relancer la dynamique régionale sur une base de souveraineté retrouvée.