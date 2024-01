L’Irak et les Etats-Unis ont annoncé jeudi de prochaines discussions sur l’avenir de la coalition internationale en vue d’aboutir à un calendrier de réduction des effectifs, en pleines tensions régionales. Les Etats-Unis déploient environ 2.500 soldats en Irak et près de 900 en Syrie voisine, au sein de la coalition internationale qu’ils ont créée en 2014.De nombreux pays y participent. Des soldats américains, français, britanniques ou encore espagnols sont toujours stationnés en Irak et fournissent, disent-elles, assistance et conseils aux troupes irakiennes. Sur fond d’agression barbare sioniste contre Ghaza, des groupes armés en Irak ont mené des attaques contre les soldats américains et la coalition, entraînant une riposte des forces américaines. Ces développements ont finalement poussé le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani à réclamer un départ de la coalition d’Irak.